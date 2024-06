L’indiscrezione: difensore Juve, Murillo impossibile. Valutato Kiwior

Chiariamo un concetto già evidenziato nella serata di ieri. Con l’arrivo di Douglas Luiz e Adzic la Juventus non può prendere altri extracomunitari, quindi qualsiasi discorso su Murillo del Nottingham Forest o su altri candidati non hanno motivo di esistere, siamo a livello di carta straccia. La Juventus un difensore centrale lo dovrà prendere, ma almeno siamo a livello di valutazioni perché – almeno in questi giorni – gran parte degli investimenti sono concentrati su centrocampo e trequarti. Ieri vi abbiamo parlato di Todibo del Nizza, possiamo aggiungere il nome di Kiwior che Thiago Motta conosce e apprezza dai tempi dello Spezia. In passato il polacco classe 2000 era stato seguito anche dal Milan, ma una cosa è sicura: l’Arsenal ha speso una ventina di milioni e di sicuro non lo regala. Morale: oggi la Juve non ha previsto per ora spese in quel reparto, quindi sono soltanto valutazioni senza urgenza di intervenire. E il famoso Calafiori? È una prima scelta, ma il Bologna lo valuta molto visto che dovrà corrispondere al Basilea quasi il cinquanta per cento del cartellino. Quindi, siamo fermi. Su Calafiori ci sono anche le sirene della Premier che lui in passato aveva respinto (settimane fa si era materializzato il Chelsea) proprio perché aveva dato la precedenza alla Juve e alla decisione del Bologna. Ci sarà tempo per tornare anche su questo argomento.

Foto: Twitter Polonia