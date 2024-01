L’indiscrezione: Milan, le ultime su Chalobah, Kiwior, Brassier e Lenglet

Il Milan cerca un difensore centrale, si tratta di una richiesta precisa di Stefano Pioli e in questa settimana qualcosa dovrebbe sbloccarsi. Teniamo sempre la pista inedita svelata circa una settimana fa, quella che riguarda Trevoh Chalobah, classe 1999 in uscita dal Chelsea. Chiuso in casa Blues, è un’opzione da tenere in considerazione con una formula che preveda il prestito con diritto di riscatto, la soluzione che il Milan potrebbe gradire. E i rossoneri lo avevano seguito già qualche sessione di mercato fa. Quindi, occhio. Si continua a parlare sempre di Lenglet ma a noi risulta che sia una pista difficilissima non soltanto perché Lenglet ha trovato visibilità con l’Aston Villa, ma anche e sopratutto perché Lenglet guadagna tantissimo e lo stesso Barcellona (proprietario del cartellino) è favorevole perché il centrale resti in Premier. Quanto a Kiwior, l’interesse Milan resiste da un paio di mesi e quindi un’apertura al prestito dell’Arsenal sarebbe gradita, al momento siamo fermo. Nei giorni scorsi erano state chieste informazioni al Siviglia per Tanguy Nianzou. Per Brassier gli scenari non cambiano: ci vogliono almeno 15 milioni, bonus compresi, e il Brest gioca al rialzo per alimentare un’asta.

Foto: Instagram Chalobah