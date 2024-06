Il retroscena: la Juve valuta Soulé 40 milioni, snodo cruciale per un altro esterno

Dobbiamo rispondere a chi ci pone questa domanda: ma come fa la Juve a mettere in preventivo spese così importanti? C’è un lavoro certosino, della serie: esce uno, entra un altro. Per finanziare un altro esterno offensivo (Greenwood e Savinho piacciono ma costano) serve un’altra uscita. Di Chiesa ne riparleremo più avanti, ma guardacaso la Juve valuta Soulé (che ha mercato in Inghilterra, come anticipato una settimana fa) circa 40 milioni, avendo già rifiutato a gennaio un’offerta da 30. E quella cifra diventa necessaria per finanziare l’operazione Koopmeiners e poi andare alla ricerca di un altro esterno offensivo (uno dei due suddetti nomi) magari aggiungendo il tesoretto che arriverebbe dalla cessione di Chiesa. La solita storia: esce uno, entra un altro, in ogni caso per rendere la Juve sempre più a immagine e somiglianza di Thiago Motta.

