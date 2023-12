Il Brescia prenota il difensore Antonini per l’estate

E’ già mercato per il Brescia. Cellino ha infatti prenotato il difensore centrale Matias Antonini, 25 anni, in forza al Taranto in Serie C. Brasiliano di Porto Alegre, ha passaporto italiano dato che gioca nel nostro Paese dal 2012 quando venne portato in Italia dal Meda dopo che il ragazzo si era plasmato nell’Accademy del Gremio e prima ancora nella Dream Soccer

Come riporta Bresciaingol.com, l’operazione è in dirittura per l’estate. In questa stagione Antonini (1 e 93 di altezza) ha già segnato 4 gol in 16 partite sfruttando la sua fisicità sui calci piazzati. L’acquisto di Antonini da parte del Brescia s’inserisce nell’ambito del contratto di Cistana, che quasi certamente non andrà a rinnovo.

Foto: logo Brescia