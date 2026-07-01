Esclusiva: Gila, il Napoli studia. E l’Atalanta incontra la Lazio

01/07/2026 | 22:01:13

Mario Gila e il suo futuro: vi avevamo raccontato che questa settimana sarebbe stata importante per avvicinarsi a una soluzione. Esattamente mercoledì scorso la sorpresa dell’irruzione dell’Atalanta, pista da tenere in assoluta considerazione. Al punto che molto presto potrebbe esserci un incontro con la Lazio, il club di Percassi conosce le condizioni (22 milioni più 3 di bonus), ha perso per infortunio Hien e Djimsiti potrebbe lasciare. Per l’Atalanta sarebbe importante avere uno specialista della difesa a quattro all’interno di una totale rivoluzione tattica. Sarri conosce e apprezza da sempre Gila, particolare da non sottovalutare. Il Napoli, in lizza da fine maggio, sta continuando a studiare la soluzione migliore, ma con l’agente c’è poco da dire nel senso che l’accordo sull’ingaggio (da oltre tre milioni a stagione) è stato raggiunto da tempo. Se la Lazio continuerà a non accettare contropartite (Lucca e Rafa Marin) come ha fatto fin qui, il Napoli non ha alternative alla necessità di migliorare l’offerta da 15 milioni più bonus. E intanto l’Atalanta si prepara al summit…

foto sito lazio