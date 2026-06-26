L’indiscrezione: Gila, l’Atalanta insisterà. Ora tocca al Napoli

26/06/2026 | 23:20:55

Mario Gila e il suo futuro: le dichiarazioni recenti della Lazio di una presunta incedibilità sono legittime ma fanno parte del gioco, a un anno dalla scadenza del contratto. Possiamo solo confermare che all’Atalanta il profilo piace molto, forse la fuga di notizie di un paio di giorni fa non ha aiutato, in ogni caso Gila non chiude certo alla Dea considerato anche il buonissimo rapporto con Sarri. L’offerta potrebbe sfondare, con i bonus, il muro dei 20 milioni e convincere la Lazio che rischierebbe di perdere lo specialista spagnolo a parametro zero. Ora tocca al Napoli che ha offerto 15 milioni più bonus, da quella cifra non si è spostato, dando la disponibilità per l’inserimento di almeno una contropartita tecnica tra Rafa Marin e Lucca. Il Napoli ha da tempo l’accordo con Gila per un quinquennale da oltre 3 milioni a stagione, ma serve un rilancio sul cartellino.

Foto: Instagram personale