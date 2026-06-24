Esclusiva: Gila, non solo Napoli. C’è anche l’Atalanta. I dettagli

24/06/2026 | 18:10:11

Mario Gila è da oltre un mese un obiettivo concreto del Napoli che ha raggiunto un accordo con l’entourage del difensore centrale da oltre tre milioni a stagione più bonus. Solo che la Lazio, pur prendendo in considerazione l’ipotesi di una contropartita tecnica tra Lucca e Rafa Marin, non accetta una proposta da 15 milioni più bonus. Vuole di più anche e soprattutto perché deve dare una percentuale vicina al 50 per cento al Real Madrid. Occhio alle sorprese: nelle ultime ore l’Atalanta ha fatto un sondaggio molto approfondito e metterebbe sul tavolo oltre 20 milioni per il cartellino, aggiungendo i bonus. Situazione da seguire, non solo il Napoli per Gila.

Foto: Instagram Gila