Esclusiva: esterni Juve, quattro nomi per due posti. E un investimento da fare (a sinistra)

La Juve ha in pugno Todibo e vuole perfezionare l’operazione al più presto, avendo avuto anche l’apertura sulla formula dal Nizza. Proprio per questo motivo ha accelerato la cessione di Huijsen, destinazione Bournemouth, Poi arriverà il momento degli esterni offensivi, possibilmente quando sarà più chiara la posizione di Chiesa. Occhio alla rinomata gioielleria del Porto: tra Galeno, Pepê e Francisco Conceicao può accadere qualcosa, in lista resta Sancho se non troverà nel frattempo un’altra destinazione. Adeyemi? Piace moltissimo, ma fin qui non ci sono stati contatti diretti con il Borussia Dortmund. Thiago Motta lo definisce un esterno non proprio classico, ma va tenuto in grande considerazione (ne abbiamo parlato un mese fa) senza per il momento correre troppo. Oggi la proiezione è questa: un prestito per la corsia di destra (Conceicao o Sancho) se sarà possibile farlo e tenendo conto della concorrenza e del fatto che Pepê (apprezzatissimo) ha una clausola alta. E l’investimento a sinistra tra Adeyemi e Galeno, ovviamente ribadendo che sono previsioni di (quasi) fine luglio. Il Porto è una bottega carissima, ma ha necessità di vendere.

Foto: Instagram Borussia Dortmund