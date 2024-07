Huijsen-Bournemouth: domenica scorsa i primi contatti. Ora siamo in chiusura

Dean Huijsen viaggia velocemente verso il Bournemouth, siamo in chiusura. La sorpresa di domenica scorsa, quando abbiamo accostato Il classe 2005 al club inglese e non c’erano tracce, sta per materializzarsi. Con un tweet di poco fa (14,08) abbiamo dato le cifre che la Juventus ha accettato: 15 milioni di base fissa, 4 milioni di bonus facilmente raggiungibili e 15 per cento da eventuale futura vendita. Nei giorni successivi a domenica, vi abbiamo raccontato (ieri) il pressing in aumento di Tiago Pinto (nuovo uomo mercato del Bournemouth) che conosce bene Huijsen per averlo avuto recentemente a Roma. Adesso siamo davvero vicinissimi alla svolta, il difensore centrale aveva avuto un’offerta anche dallo Stoccarda e c’era stato un sondaggio concreto del Wolfsburg. Ma alla fine il fascino della Premier League sta facendo la differenza, manca soltanto l’ultimo via libera per le visite.

Foto: Instagram Huijsen