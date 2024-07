L’indiscrezione: Juve, due mosse da non sbagliare. E contatti per Galeno

Dopo aver sacrificato due gioielli per circa 50 milioni, adesso la Juventus non può sbagliare le mosse in entrata. Gli obiettivi individuati sono due (Todibo e Koopmeiners), segnalati da tempo, e proprio questa settimana può essere indicativa in tal senso. Motta avrebbe tenuto volentieri Soulé, ma alla fine la Roma ha coronato l’inseguimento. Ora serve non sbagliare le due mosse necessarie per alzare la qualità della squadra, il nuovo allenatore ne è sicuro e ha già dichiarato che alla fine gli sarà consegnata una Juve più forte. Gli esterni offensivi non sono una priorità in questi giorni, ma la Juve si sta muovendo consapevole che Chiesa – dopo Soulé – dovrebbe andar via e quindi bisognerà rimpolpare quel settore. Tra i quattro nomi che abbiamo fatto, resiste il gradimento per Galeno e oggi ci sono stati contatti con i suoi agenti. Il Porto lo valuta molto ma deve fare almeno una cessione e non lo considera insostituibile. La Juve non è ancora entrata nel vivo, quindi prudenza, ma apprezza non poco Galeno.

Foto: Instagram Galeno