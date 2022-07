Esclusiva: de Ligt-Bayern, accordo totale. Le cifre. Ora nuova offerta alla Juve

Matthijs de Ligt resta un nome in grande evidenza nella lista del Bayern. Al punto che, a prescindere dalle parole recenti di Salihamidzic, possiamo darvi le cifre definitive dell’accordo sull’ingaggio: base 12-13 milioni a stagione, altri 2-3 milioni di bonus a stagione per un contratto quinquennale. Proposta accettata, ovviamente, cifre altisonanti. Adesso il Bayern presenterà una nuova offerta alla Juve che dovrebbe avere una base minima di 75 milioni per sfondare (con i bonus) abbondantemente il muro degli 80. La filosofia del Bayern è sempre la stessa: prima l’accordo con il diretto interessato (vedi Gravenberch) poi un nuovo affondo per convincere il club proprietario del cartellino. Vedremo quale sarà la nuova offerta precisa, da questa mossa passa il prossimo mercato in entrata bianconero. Il Bayern ha preso un po’ di tempo per capire eventuali nuovi sviluppi su Lewandowski: il Barcellona ha un patto e crede di poterla spuntare già a partire dalla prossima settimana, il Paris Saint-Germain ha fatto un sondaggio nei giorni scorsi, questa telenovela non potrà durare a lungo. E la Juve come si muoverebbe? Salutati Koulibaly (Chelsea) e Bremer (Inter), nella lista in testa c’è Gabriel e piace molto Pau Torres del Villarreal. Su Kimpembe non ci sono stati aggiornamenti.

Foto: twitter Juventus