Non solo Dessers. La Cremonese, letteralmente scatenata, nelle prossime ore farà svolgere le visite al difensore centrale Luka Lochoshvili (anticipazione di Gianluigi Longari), in arrivo dal Wolfsverger e al centrocampista Gonzalo Escalante, in prestito dalla Lazio. E la mezzala Valzania avrà presto il via libera per la Reggina.

Twitter Escalante