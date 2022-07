L’indiscrezione: Ascacibar alla Cremonese libera Valzania per la Reggina

La Cremonese sta chiudendo un’operazione per il centrocampo: si tratta di Santiago Ascacibar, classe 1997, che in passato era stato seguito da altri club italiani. Ascacibar ha lasciato il ritiro dell’Hertha Berlino per raggiungere il suo nuovo club. Un nuovo ingresso a centrocampo può portare a un’uscita quasi in automatico: la Reggina ha chiesto la disponibilità per Luca Valzania, una trattativa che può decollare nelle prossime ore.

Foto: Sito Cremonese