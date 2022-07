La Cremonese continua la sua campagna di rafforzamento in vista del ritorno in Serie A dopo 30 anni. Secondo Giovanni Longari di Sportitalia, gli occhi di Braida ora sono su Luka Lochoshvili, difensore del Wolfsberger. Il classe 98′ georgiano attualmente ha un contratto in scadenza nel 2023 e il suo club, che milita nella Bundesliga Austriaca lo valuta circa 2 milioni di euro.

Foto: Twitter Cremonese