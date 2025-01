Esclusiva: Casadei-Lazio, partita aperta. La verità su Belahyane

Cesare Casadei è un obiettivo concreto della Lazio. All’ora di pranzo vi abbiamo svelato l’incontro con Francesco Facchinetti, un intermediario dell’operazione. L’incontro è andato bene, Casadei alla Lazio verrebbe di corsa. In passato per lui aveva sondato il Napoli, si era informato più concretamente il Torino ma senza affondare (per ora…). Anche perché ci sono due strade: bisogna avere il suo placet, il centrocampista del 2003 vorrà scegliere in base alle offerte arrivate; serve chiudere gli accordi con il Chelsea. Casadei non ha dimenticato che la Lazio lo aveva cercato nell’estate 2023, Sarri allenatore, ma aveva dato una parola a Maresca in azione a Leicester e l’ha confermata. Adesso con Maresca al Chelsea non ha spazio e la sua voglia di tornare in Italia è enorme. La Lazio ha intenzione di andare avanti e nelle prossime ore possono esserci importanti aggiornamenti: operazione in prestito con obbligo di riscatto per una cifra sotto i 15 milioni. Il nodo da sbrogliare è il prestito gratuito perché in questo modo il Chelsea non avrebbe più slot in uscita per il mercato invernale. In queste ore nelle gerarchie Lazio Casadei ha un posto di rilievo per il mercato di gennaio: le trattative vanno chiuse, ricordiamolo sempre, ma questa è nel vivo. Ovviamente la Lazio gioca su più tavoli, tenendo conto che per ora Fazzini resta in stand-by (ma occhio sempre ai ribaltoni improvvisi). La seconda pista da seguire è quella che riguarda Rada Belahyane, segnalata già lo scorso 15 dicembre e ribadita stamattina. Ieri ci sono stati contatti con il Verona, oggi no. Tra l’altro il club ha appena cambiato proprietà e deve assestarsi oltre che valutare bene tutte le operazioni da fare. Belahyane è in lizza, ovviamente senza trascurare Casadei.

#Lazio, relazioni eccellenti per Valentin #Atangana, centrocampista classe 2005 del #Reims. Il club di #Lotito ha apprezzato anche #Belahyane del #Verona, fin qui senza affondare — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 15, 2024

#Belahyane, gradimento #Lazio da un mese e passa: gli agenti spingono, oggi nessun contatto tra i club, situazione comunque da seguire. Ma dovrà essere la nuova proprietà Hellas ad accettare offerta Lazio che non prevede esborso ora. #Fazzini: silenzi definitivi o strategici? https://t.co/rPaNnfVMI0 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 15, 2025

Foto: Instagram Casadei