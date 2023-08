Il retroscena: Casadei ha l’accordo con il Leicester. Ma la Lazio…

Cesare Casadei ha l’accordo con il Leicester e il via libera del Chelsea. Nei prossimi giorni è atteso per unirsi al nuovo gruppo di Maresca dopo aver detto no al Genoa che lo aveva corteggiato nelle ultime ore. Nella tarda mattinata verso mezzogiorno ci ha provato concretamente la Lazio che per la verità spera ancora in un colpo di coda per il talentuoso centrocampista classe 2003. L’inserimento c’è stato, il profilo piace moltissimo. Un tentativo proprio nelle ore successive al sì di Casadei al Leicester.

Foto: Twitter Azzurri