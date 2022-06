Esclusiva: Cambiaso-Juve, visite programmate per domani

Andrea Cambiaso alla Juve: tutto fatto da sabato, con le conferme che vi abbiamo dato tra lunedì e ieri. C’è di più: le visite sono state programmate già per domani, la strada è questa e in serata arriverà l’ulteriore conferma. Anche perché sia il Genoa che la Juve vogliono chiudere l’operazione entro domani per motivi di bilancio. Ricordiamo che al Genoa andrà il cartellino del difensore Dragusin e un conguaglio di circa 3,5 milioni.

Foto: Cambiaso Instagram