Esclusiva: Cambiaso-Juve, countdown. I dettagli

Andrea Cambiaso e la Juve: la trattativa aveva avuto una forte impennata nell’ultima settimana e un’accelerata definitiva sabato scorso. In giornata gli ultimi dettagli, siamo in pieno countdown. Per Cambiaso è pronto un contratto quadriennale (con possibile opzione) per quella che sarà la prima, vera, svolta della sua giovane carriera.

Il Genoa sta definendo i dettagli con Dragusin, che entrerà nell’operazione, e poi sarà tutto ok, con Cambiaso pronto per le visite. Il Genoa avrà un conguaglio di 3,5 milioni. Tra i due club si è parlato anche del trequartista Michele Besaggio, classe 2002.

Foto: twitter Genoa