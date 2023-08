Esclusiva: Berardi, futuro in bilico. Una strada porta alla Juve, ecco come

Alessio Dionisi ha detto, molto candidamente: “Non posso essere nella sua testa”. La testa è quella di Domenico Berardi che si sta allenando molto bene, come sempre, ma che non troppi giorni fa aveva detto di non essere sicuro di restare al Sassuolo. Il club vorrebbe trattenerlo, su questo non ci sono dubbi, ma dinanzi a una proposta di livello e in rapporto a quelle che sono le ambizioni dell’esterno offensivo calabrese non potrebbe opporsi. Il Napoli aveva sondato un mese fa, ma senza andare oltre. La Lazio ci ha provato, ma sulle valutazioni nessun tipo di intesa e quindi nessuna trattativa. Adesso c’è una strada da tenere d’occhio: la Juve. In questo momento il club bianconero è impegnato nelle cessioni, ma qualcosa in entrata accadrà. Berardi piace molto, viene accostato da sempre ai bianconeri, stavolta vale la pena di seguirla senza correre troppo ma con la possibilità che si consumi la svolta. Come? La base cash sarebbe di 20 milioni più una contropartita tecnica di gradimento del Sassuolo. Gli indizi portano a Matias Soulé che la Juve valuta non meno di 15 milioni e che ha moltissimi corteggiatori non soltanto in Italia, quindi le cose possono cambiare. Ma si tratterebbe di resistere ora per consegnare al club emiliano un talento con le stesse caratteristiche di Berardi. Ripetiamo: ora è il caso di non correre troppo perché il mercato è umorale e propone traiettorie diverse nel giro di pochi giorni. Ma il romanzo Berardi può contenere altre pagine, oggi non esiste la certezza assoluta che resti al Sassuolo.

Foto: Instagram Berardi