Emerson Palmieri-Juve, una rincorsa da giugno che può diventare svolta

Emerson Palmieri può lasciare il Chelsea. Anzi, deve lasciare il Chelsea per avere un minimo di visibilità. E la Juve può diventare una pista sempre più concreta, stiamo parlando di un pallino da sempre di Paratici. E già lo scorso maggio, c’era Sarri ancora in panchina, aveva detto sì dopo i contatti dei mesi precedenti e dell’estate 2919. Il 22 giugno avevano aggiunto che, nell’emergenza fasce, la Juve avrebbe potuto seriamente pensarci per il futuro. L’emergenza persiste in questi giorni, a maggior ragione se dovesse partire De Sciglio cercato dal Paris Saint-Germain e non solo dopo il naufragio della trattativa con la Roma. Emerson Palmieri era stato accostato all’Inter (senza dimenticare Marcos Alonso) e al Napoli (senza grandi possibilità di arrivare a un accordo).

Foto: twitter personale