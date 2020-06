Juve, emergenza fasce. E per il futuro piace sempre Emerson Palmieri

La Juve vince a Bologna ma Sarri sorride a metà. Il tecnico bianconero, in vista dei prossimi impegni, dovrà infatti fare i conti con una vera e propria emergenza sulle fasce difensive. Al 66′ della sfida del Dall’Ara, i bianconeri hanno perso Mattia De Sciglio che ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare. Al suo posto dentro Danilo, che nella ripresa ha rimediato due ammonizioni nel giro di pochi minuti lasciando la Juve in 10 e la corsia di sinistra senza un padrone. Una doppia tegola che complica ancora di più i piani di Sarri, a maggior ragione dopo l’infortunio di Alex Sandro, che contro il Napoli ha riportato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Per il futuro, invece, Emerson Palmieri è un nome che piace non poco la Juve. Ve ne avevamo parlato la scorsa estate, quando Sarri si insediò sulla panchina bianconera, ora il laterale italo-brasiliano può tornare di moda in vista della prossima sessione di mercato. Sul classe 1994 ex Roma c’è anche l’Inter, ma il club bianconero resta la pretendente più autorevole.

Foto: Twitter personale Emerson Palmieri