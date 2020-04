Il retroscena: Emerson Palmieri piace all’Inter. Ma Sarri lo vuole dalla scorsa estate

Emerson Palmieri è un profilo che intriga non poco la Juve. Ve ne avevamo parlato la scorsa estate, quando Sarri si insediò sulla panchina bianconera, ora il nome del laterale italo-brasiliano può tornare di moda in vista della prossima sessione di mercato. La scorsa stagione al Chelsea ha consacrato il classe ’94, al punto che lo stesso Sarri decise di spodestare Marcos Alonso e di affidare all’ex Roma la maglia da titolare con risultati inequivocabili. La Juve lo avrebbe anche preso qualche mese fa, come raccontato, ma il semaforo rosso del Chelsea era un passaggio obbligato anche per l’impossibilità di individuare un sostituto a causa del mercato bloccato. Adesso lo scenario è ben diverso. Ma la crescita esponenziale dell’esterno ha attirato anche l’interesse dell’Inter di Conte, che vede in Emerson Palmieri l’interprete ideale per il suo 3-5-2. Una doppia situazione da monitorare con molta attenzione in attesa di entrare nel vivo. La partita è aperta.

Foto: Twitter personale Emerson Palmieri