El Bilal-Touré, ma quale Everton: l’Atalanta ha giocato d’anticipo alle otto della sera

Una grande mossa per giocare d’anticipo. Dopo aver ceduto Boga al Nizza , esclusiva di ieri mattina, l’ha deciso alle otto della sera di ieri ( un po’ prima, 19,36… ) di bruciare la concorrenza per. Esattamente come vi abbiamo raccontato in esclusiva, quando per molti l’era ancora un pericolo nella corsa all’attaccante classe 2001. Qualche ora dopo si sono allineate tutte le fonti, satellitari e non, su quella che era una strategia precisa: prendere El-Bilal Touré, superare qualsiasi ipotetico ostacolo e prepararsi alla probabile cessione di, con offertaattesa entro giovedì. L’arrivo dell’attaccante ormai exsarà il più costoso nella storia del club: oltre 25 milioni di base fissa, il resto in bonus per toccare e magari superare quota 30. Adesso l’Atalanta vuole stringere presto per il difensore Hien in uscita da Verona