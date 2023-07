L’indiscrezione: con i soldi di Boga, l’Atalanta può anticipare El Bilal Touré

L’Atalanta sta per definire la trattativa per Boga al Nizza, siamo in stato avanzato come anticipato stamattina da Michele Criscitiello. L’Atalanta conta di incassare tra i 15 e i 18 milioni e potrebbe decidere di affondare per El Bilal Touré, in forza all’Almeria, proprio per anticipare qualche club inglese che recentemente ha messo gli occhi sull’attaccante. E indipendentemente dagli sviluppi che non tarderanno per Hojlund. L’Atalanta crede di essersi mossa per tempo e ora vuole accelerare in direzione El Bilal Touré. Lorenzo Colombo, come anticipato, è un altro nome che piace, ma non è un discorso per i prossimi giorni.

Foto: Instagram Atalanta