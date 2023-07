Esclusiva: Atalanta, in pugno Hien. El Bilal Touré sempre più vicino

L’Atalanta conta di chiudere l’operazione Hien per la difensa. Non ha mai pensato a Becao, non si è mai avvicinata. Infatti il difensore brasiliano ha scelto il Fenerbahce. Palomino potrebbe andare a Cagliari, mentre Demiral – come raccontiamo da settimane – aspetta l’Inter: già a gennaio il turco sarebbe stato un rinforzo di Simone Inzaghi se Skriniar avesse lasciato in anticipo. Per l’attacco è sempre più forte su El Bilal Touré, maliamo classe 2001 dell’Almeria, un profilo promosso su tutto il fronte. È chiaro che adesso dobbiamo aspettare le evoluzioni per Hojlund (il Manchester United è sempre più forte). Bisogna considerare che Zapata e Muriel hanno possibilità di partire entrambi. Non è un obiettivo oggi concreto Ekitikie del Paris Saint–Germain.

Foto: Twitter Verona