E’ un Paris Saint-Germain piglia tutto….a “zero”

Il Paris Saint-Germain è uno dei club più attivi sul mercato. Prima l’ufficialità di Georginio Wijnaldum, poi le visite mediche di Donnarumma aspettando l’ufficialità e adesso dalla Spagna si parla di un Sergio Ramos che avrebbe scelto il club parigino. Tre acquisti tutti a zero (si fa per dire). Per Wijnaldum il Psg ha battuto la concorrenza del Barcellona offrendo un ingaggio più alto, per Donnarumma e Sergio Ramos non ci sono stati veri concorrenti. Ma quando un giocatore di livello si libera a zero il Psg si è dimostrato molto attento e attivo sfruttando le proprie risorse economiche per pagare ingaggi di primo livello. E ancora non è finita perché il Psg è in vantaggio per Hakimi, un giocatore che però non è in scadenza, anzi, il cartellino costa tanto (almeno 70 milioni), ma questo sembra non essere un problema per il Psg.

