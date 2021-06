Dalla Spagna: Sergio Ramos ha deciso, andrà al PSG. Lo avrebbe già comunicato ai compagni

Il PSG non si ferma e dopo Wijnaldum e Donnarumma avrebbe chiuso un altro colpo a costo zero (si fa per dire).

Si tratta di Sergio Ramos. A riportarlo è Cadena COPE che afferma come il difensore spagnolo avrebbe comunicato ad alcuni suoi ex compagni del Real che il suo futuro sarà al Paris Saint Germain, pronto ad accontentarlo sotto il profilo dell’ingaggio.

Nei giorni scorsi, sempre dalla Spagna, si era parlato della possibilità che Sergio Ramos potesse arrivare in Serie A, addirittura al Milan. Ma a quanto pare dovrebbe essere Parigi la nuova meta dell’ex capitano del Real.

Foto: Twitter Real Madrid