È lunedì! L’Inter aspetta Eriksen, il grande colpo del mercato di gennaio

Il countdown è già partito da un pezzo. Siamo entrati da pochissimi minuti nella giornata di lunedì, una data importante per l’Inter e per Christian Eriksen. Già, perché tra poche ore il danese sbarcherà a Milano per iniziare la sua avventura a tinte nerazzurre. Rispettata la tempistica svelata in esclusiva giovedì, quando vi abbiamo raccontato la chiusura dell’operazione con il Tottenham, aggiungendo che il classe ’92 sarebbe arrivato in Italia proprio nella giornata di lunedì per le visite mediche di rito, senza presenziare a San Siro per la sfida contro il Cagliari. Tutto confermato: Eriksen ha vissuto le ultime ore londinesi da ormai ex calciatore del Tottenham, con prevedibile saggezza Mourinho lo ha risparmiato per l’impegno contro il Southampton, lasciandolo ai margini e neanche portandolo in panchina. Ma l’intesa totale con l’Inter era già stata raggiunta: i nerazzurri verseranno una cifra che con i bonus andrà a toccare il muro dei 20 milioni, condizione imprescindibile da parte di Daniel Levy per aprire all’operazione. Eriksen voleva solo l’Inter, aveva da tempo un accordo contrattuale da 8 milioni (con i bonus tocchiamo la doppia cifra), subito dopo le visite all’Humanitas il talento danese metterà anche il nero su bianco sul contratto. Un innesto di assoluto spessore dell’Inter, il grande colpo del mercato di gennaio: il popolo nerazzurro si appresta ad abbracciare Christian Eriksen.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham