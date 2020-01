Esclusiva: Eriksen vede Inter! Il Tottenham cede, il danese atteso a Milano tra lunedì e martedì

Christian Eriksen vede l’Inter. La giornata che sta per concludersi ha portato a un’avvisaglia di fumata bianca per una cifra che si avvicina ai 20 milioni di euro chiesti del Tottenham. Il club nerazzurro ha aumentato la base dell’offerta a 18 milioni e comunque i bonus faranno la differenza. Gli Spurs stanno ormai per cedere, al punto che l’Inter ha programmato lunedì come giorno dell’arrivo a Milano del danese, in modo da pianificare le visite mediche entro martedì, senza escludere un eventuale sbarco anticipato. Eriksen-Inter, ci siamo…

Foto: Twitter ufficiale Tottenham