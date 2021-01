Dzeko all’Inter, Sanchez alla Roma: si procede no stop malgrado gli ostacoli

all’Inter,alla Roma: uno scambio di prestiti che alla fine sarebbe un vantaggio per tutti, al netto delle complicazioni economiche che le parti vogliono in ogni modo risolvere. Ci riferiamo, come già raccontato, alla differenza di 3 milioni lordi semplicemente perché l’Inter ha usufruito del Diritto Crescita per Sanchez. Comunque, si procede. Un altro aspetto è ambientale e di rapporti: come abbiamo già svelato , i rapporti tra Fonseca e Dzeko sono inesistenti, è stata messa una bella pietra sopra, praticamente fuori rosa e le cose sono andate avanti negli ultimi giorni, esclusioni continue. Dal punto di vista di Fonseca, lo strappo è irrecuperabile, altrimenti avrebbe aperto da subito a un chiarimento. E questi giorni dicono che lui non vorrebbe aprire neanche alla fine del mercato per un disgelo che diventerebbe inevitabile. Ecco perché si sta procedendo, con la volontà di superare gli ostacoli: ormai la trattativa è sdoganata rispetto a quanto abbiamo anticipato nel pomeriggio . I vantaggi sarebbero tecnici per l’Inter (vuoi mettere Dzeko più Lukaku per Conte?) e toglierebbero alla Roma una patata bollentissima che l’arrivo di Sanchez risolverebbe. Il mercato è straordinario anche per questo, con traiettorie improvvise – vere – che sembravano impossibili. E che vanno seguite, compresi i normali problemi che vanno risolti.