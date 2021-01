Il retroscena: lite Dzeko-Fonseca, tutto è nato in Coppa Italia. Zero margini per ricucire

Le incomprensioni tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca, dopo qualche precedente significativo alla fine della scorsa stagione con l’eliminazione in Europa League da parte del Siviglia, hanno vissuto l’epicentro durante Roma-Spezia di Coppa Italia di mercoledì. Quando Fonseca ha invitato Dzeko a prepararsi per entrare, eravamo alla fine dei tempi regolamentari, la reazione del bosniaco è stata piccata della serie “finalmente hai deciso?”. Una situazione che il giorno dopo in allenamento è trascesa al punto che c’è stato un durissimo confronto che ha sfiorato momenti difficili da gestire. Da quel momento, indipendentemente dalle interpretazioni ufficiali, Dzeko è praticamente fuori rosa. E la partita di domani chiarirà tutto in un senso o nell’altro, se dovesse restare Fonseca la gestione della vicenda Dzeko sarebbe complicatissima. Ecco perché l’allenatore resta sulla graticola…

Foto: Twitter Roma