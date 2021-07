Donnarumma al PSG dopo De Paul all’Atletico: manca solo l’annuncio

al PSG eall’Atletico Madrid: manca soltanto l’annuncio per il trasferimento del portiere, è arrivato nel pomeriggio il comunicato riguardante il fresco vincitore della Copa America. Quella di Donnarumma è stata la trattativa più difficile e complicata che vi abbiamo raccontato fin dallo scorso settembre, anticipandovi gli scenari più clamorosi. Fino agli accordi totali con il Paris Saint-Germain che, alla luce degli straordinari Europei di Gigio, sarà probabilmente la trattativa più clamorosa e importante dell’intera sessione estiva di calciomercato. Proprio per le modalità che hanno portato a una soluzione a parametro zero, protagonista quello che oggi è definito il miglior portiere al mondo. Anche De Paul ha trovato la soluzione che probabilmente preferiva di più , l’Atletico Madrid di Simeone. Le big italiane ci hanno provato, ma alla fine la salita è diventata sempre più ripida. L’Atletico ha aspettato la fine di giugno per una questione di aumento di capitale e nel tardo pomeriggio è arrivato l’annuncio.