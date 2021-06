Esclusiva: Donnarumma-PSG, è fatta! Accordi totali. E sulle visite…

e il: è fatta, accordi totali. Definiti gli ultimi dettagli sul contratto pluriennale da almeno 12 milioni (bonus compresi) a stagione. La scelta PSG è chiara da giorni, come vi abbiamo anticipato nei dettagli tra domenica lunedì scorsi, dopo la scelta della Juve di confermare Szczesny e la decisione dello stesso Donnarumma di non approfondire con il Barcellona. L’irruzione del Psg di domenica scorsa è stata decisiva, a prescindere dalla presenza di Navas. Contratti ormai definiti, i medici del PSG saranno in Italia – prevedibilmente a Coverciano – per le visite. Ammesso (e non concesso…) che non ci sia stata già una prima parte di visite. Tutto questo perché chiaramente, con gli Europei in corso, Donnarumma non poteva volare a Parigi. Lo farà in un altro momento, nella speranza che sia il più tardi possibile: significherebbe che il cammino degli azzurri di Mancini non si fermerà presto…