Esclusiva: De Paul-Atletico Madrid, svolta! Base di accordo. Le cifre

Una telefonata di poco fa avvicina ormai definitivamente Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid. Siamo alla svolta, base di accordo e operazione in chiusura, l’Atletico ha comunicato all’Udinese che si avvicinerà con i bonus ai 40 milioni chiesti dal club di Pozzo. Funzionerà così: base fissa superiore ai 30 milioni, e vicina ai 35, più bonus per raggiungere il più possibile a quota 40. Ma sono dettagli, l’affare è in chiusura. De Paul nel gennaio 2019 era stato bloccato dall’Inter che aveva deciso poi di confermare l’acquisto l’estate successiva con l’arrivo di Conte. In questa sessione ci aveva provato fortemente il Milan, ma senza la disponibilità cash dell’Atletico che poco fa è avvicinato al traguardo. Anzi, sta per tagliarlo: la telefonata di poco fa è quella degli accordi, siamo in dirittura. De Paul sarà il nuovo gioiello del Cholo, grande colpo dell’Atletico.

Foto: Zimbio