Djaló-Juve: l’offerta decisiva di tre giorni fa, i bonus e il via libera in arrivo

Tiago Djaló viaggia spedito verso la Juve. Decisiva l’offerta che vi abbiamo svelato tre giorni fa, avevamo parlato di 3 milioni più bonus. Possiamo aggiungere: 3 milioni o 3,5 di base fissa più 3 o 2,5 di bonus (dettagli) per un totale di 6 milioni. Ci sarà anche una minima percentuale su eventuale futura vendita del difensore centrale del Lille classe 2000 in scadenza di contratto. Avevamo raccontato anche che il Lille avrebbe chiesto a Djaló di accettare la proposta, in modo da incassare un minimo indennizzo. Cosa che non sarebbe avvenuta e che non avverrebbe se Djaló avesse rispettato o rispettasse l’accordo con l’Inter a parametro zero dal prossimo luglio. E Djaló sta andando incontro alla volontà del sua attuale club, anche perché il suo desiderio è quello di lasciare la Francia in questa sessione di mercato. E perché, soprattutto, la Juve gli ha garantito di tenerlo in rosa senza girarlo in prestito. Dopo i proficui contatti degli ultimi giorni, è in programma un’altra call per chiudere, in modo da permettere a Dialó di raggiungere la nuova destinazione per le visite.

Foto: Instagram Lille