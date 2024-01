Esclusiva: Djalo, i dettagli dell’offerta Juve per averlo subito

La Juventus formalizzerà un’offerta nelle prossime ore per Tiago Djalo, centrale difensivo portoghese classe 2000 in scadenza di contratto con il Lille. Proposta da circa 3 milioni di base fissa, con la possibilità di migliorarla ulteriormente, più bonus. La Juve, dopo aver mandato Huijsen alla Roma in prestito secco oneroso, ha già comunicato all’entourage del calciatore che sarebbe disposta a tenerlo in organico senza mandarlo in prestito. E che comunque ha intenzione di puntarci per il futuro. Il Lille spinge per questa soluzione, considerato che lo perderebbe a parametro zero. Ora la decisione spetta a Djalo che ha un accordo totale con l’Inter a partire dal prossimo primo luglio. Ci sarebbe un’altra strada, ovvero che l’Inter decida di anticipare a gennaio, ma almeno in questi giorni non è una strada percorribile.

Foto: Instagram Lille