L’indiscrezione: il Lille spinge Djalo ad accettare la Juve

Ulteriore aggiornamento su Tiago Djalo, il centrale difensivo portoghese in scadenza di contratto con il Lille. Ci sono stati contatti anche nel pomeriggio, la Juve ha confermato la volontà di mettere sul piatto almeno tre milioni più bonus per averlo entro questa sessione di mercato, senza la necessità di doverlo cedere in prestito. Quest’ultimo passaggio è fondamentale nelle scelte che dovrà fare il classe 2000. Djalo è consapevole di avere un accordo con l’Inter a parametro zero dal prossimo luglio e darà molto presto una risposta. Ma il Lille sta spingendo Djalo ad accettare la proposta della Juve in modo da poter incassare un minimo indennizzo.

Foto: Instagram Lille