Djaló-Adzic, settimana di visite con la Juventus

La Juventus cerca un centrocampista per questa sessione di mercato (Henderson nome caldissimo), ma si prepara ad accogliere Vasilije Adzic e Tiago Djaló per le visite. La settimana in arrivo è quella giusta rispettivamente per il trequartista-esterno offensivo 2006 e per il difensore centrale classe 2000. Adzic è un’operazione chiusa già dallo scorso 30 novembre, mentre per Djaló è stata decisiva l’offerta di un indennizzo al Lille che ha permesso di sbaragliare la concorrenza dell’Inter. Ora sia Adzic che Djaló sono attesi a Torino per i primi assaggi di Juve.

Foto: logo Juventus Twitter