Scopriamo Vasilije Adzic, il 2006 montenegrino prenotato dalla Juve

Un investimento per il futuro, la Juve ha ormai staccato la concorrenza. Come vi abbiamo raccontato questa mattina, il club bianconero ha prenotato Vasilije Adzic, talento classe 2006 del Buducnost Podgorica. Dotato di un ottimo fisico (alto 185 cm), è un centrocampista che fa della duttilità uno dei suoi punti di forza. Grandissima tecnica, fantasia e precisione nel tiro, può agire sia in una linea di centrocampo, che da trequartista o anche da esterno alto in un tridente offensivo. Ha solo 17 anni, ma è già titolare inamovibile del Podgorica ed è entrato a far parte del giro della Nazionale U21 del suo Paese. Nato a Niksic, in Montenegro, il 12 maggio 2006, ha bruciato le tappe a livello giovanile, rappresentando tra l’altro il suo Paese come le Nazionali U15, U16, U17, U18 e U19, prima di entrare nel giro di quella U21 (con la quale deve ancora esordire). Nell’aprile del 2022 ha fatto il suo debutto in prima squadra, trovando subito il goal nel 4-0 all’Arsenal Tivat, diventando il secondo marcatore più giovane nella storia del massimo campionato montenegrino (alle spalle di Ilija Vukotic). Da allora la sua ascesa è stata inarrestabile a anche che con il suo Buducnost ha già totalizzato 41 presenze complessive, condite da 7 goal e 5 assist. Ha anche già debuttato in campo europeo, giocando due gare di qualificazione alla Champions League e altrettante di qualificazione alla Conference League (con un goal e un assist in 86’ di gioco). In questa edizione del massimo campionato montenegrino ha collezionate 17 presenze, condite da tre gol e un assist. Può inoltre già vantare un campionato vinto da ottimo protagonista (con 23 presenze e tre goal). Il direttore sportivo del Buducnost, Andrija Delibasic, ha recentemente esaltato Vasilije Adzic: “Dopo Stevan Jovetic è la cosa più bella che sia accaduta al calcio montenegrino negli ultimi quindici anni”.

Foto: Instagram Adzic