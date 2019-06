Di Francesco sempre prima scelta Samp! Dal 30 maggio con incontro il 2 giugno. E Pioli…

Eusebio Di Francesco è la prima scelta per la panchina della Samp, come anticipato lo scorso 30 maggio quando vi avevamo parlato di un accordo con Pioli ritenuto comunque la seconda scelta. Di Francesco ha un eccellente rapporto con Osti fin dai tempi di Lecce, non a caso avevamo raccontato l’incontro milanese del 2 giugno per spiegargli il programma e la forte volontà di puntare su di lui. Pioli resta in corsa, ma come piano B. Ora la Samp confida in una rapida soluzione tra l’allenatore e la Roma visto che è legato da un contratto in scadenza il 30 giugno 2020. Ma per ora Ferrero aspetta, intrigato da Di Francesco e in attesa di liberare Giampaolo per il Milan.

Foto: Twitter ufficiale Roma