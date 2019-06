Esclusiva: Samp, c’è il si di Pioli. E incontro con Di Francesco

Eusebio Di Francesco oggi sarebbe il primo nome della lista Samp per sostituire Giampaolo in orbita Milan. Al punto che nei prossimi giorni è stato programmato un incontro, probabilmente a Milano, per entrare nel vivo. Utilizziamo il condizionale perché la Samp sa che Di Francesco ha un altro anno di contratto con la Roma, scadenza 2020, da circa tre milioni. Ma è un profilo che piace moltissimo e si cercherà di individuare una soluzione che possa accontentare le parti. E il fatto che Di Francesco vada all’appuntamento significa che ci sono margini almeno per parlarne. Vedremo. Ma nella lista Samp avanza l’altro nome che vi abbiamo anticipato, quello di Stefano Pioli, al punto che nelle ultime ore ha dato la disponibilità di massima, chiaro segnale che il club di Ferrero intenda comunque cautelarsi. Pioli è la soluzione più semplice, ma verrà comunque fatto un altro tentativo per Di Francesco.

