Esclusiva: Samp, avanza Di Francesco e resiste Pioli. Su Andreazzoli…

La Samp si prepara a incassare il no definitivo di Marco Giampaolo e sta già lavorando per il sostituto. Nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni di Eusebio Di Francesco che può liberarsi dalla Roma con buonuscita. In queste ore è il profilo che piace di più, nella speranza di trovare gli accordi definitivi. Ma resiste Stefano Pioli, piace Andreazzoli ma oggi non è ai primi posti della lista. Occhio al Genoa per l’attuale tecnico dell’Empoli, a maggior ragione se Semplici decidesse di restare alla Samp, presto ne sapremo di più.

Foto: Twitter ufficiale Roma