De Sciglio in orbita Psg già da fine agosto: ecco cosa scrivevamo

Mattia De Sciglio e il Psg, una pista che parte da lontano. Ve ne abbiamo parlato a sorpresa negli ultimi giorni del mercato estivo (leggi qui cosa scrivevamo), poi abbiamo ribadito l’interesse del club transalpino a fine ottobre. Ora, come confermato da L’Equipe, Juve e Psg hanno rimesso in piedi l’operazione di mercato che dovrebbe portare Mattia De Sciglio in Francia. L’ex terzino del Milan è un vecchio pallino di Leonardo che aveva già cercato di chiudere la scorsa estate in cambio di Meunier. Ora la trattativa è ben avviata, quasi in dirittura, stavolta nell’operazione rientra Kurzawa (in scadenza di contratto), pronto a fare il percorso inverso. Una cessione, quella di De Sciglio al Psg che nasce dalla necessità dalla Juve di fare una plusvalenza. Acquistato dal Milan nell’estate 2017 per 12 milioni di euro, adesso il terzino classe ’92 ha un costo a bilancio di circa 5-6 milioni e ha un contratto fino al 2022. Kurzawa è invece in scadenza a giugno, ecco perché la Juve logicamente ha impostato l’affare per ricevere un conguaglio da almeno 10 milioni oltre al cartellino del francese. Per i due giocatori pronto un contratto da circa 3 milioni a stagione più bonus.

Foto: sito ufficiale Juve