De Sciglio-Psg, una traccia di fine agosto. E dalla Francia rilanciano

Mattia De Sciglio piace da tempo al Psg. Ve ne abbiamo parlato negli ultimi giorni del mercato estivo (leggi qui), ora dalla Francia rilanciano con forza la pista. Secondo quanto riferito dall’autorevole Le Parisien, la società di Al-Khelaifi sarebbe pronta a tornare all’assalto dell’ex Milan in vista di gennaio. De Sciglio è infatti una precisa richiesta di Tuchel, a caccia di un rinforzo per le corsie laterali difensive. E occhio alla posizione di Thomas Meunier: l’esterno belga classe ’91 è in scadenza con il Psg e il suo nome è finito da mesi sul taccuino della Juve, come vi abbiamo già raccontato.

Foto: Twitter personale De Sciglio