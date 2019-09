Esclusiva: De Sciglio-Psg, contatti confermati. Alla Juve proposto Meunier

Trovano conferme le indiscrezioni dell’ultim’ora provenienti dalla Francia: sono in corso i contatti tra la Juve e il Paris Saint-Germain per il possibile trasferimento di Mattia De Sciglio alla corte di Tuchel. L’interesse dei parigini per il terzino classe ’92 è concreto, nelle prossime ore potrebbero esserci altri contatti. La novità è che alla Juve è stato proposto nell’operazione il profilo di Thomas Meunier, esterno belga classe ’91. Valutazioni e riflessioni in corso, Juve e Psg stanno lavorando per un possibile doppio affare.

Foto: ESPN