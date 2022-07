De Ligt: “Scelsi la Juve per il calcio offensivo di Sarri, purtroppo dopo un anno è andato via”

Intervenuto ai microfoni di Espn, Matthijs de Ligt è tornato a parlare del suo trasferimento alla Juventus nell’estate del 2019, rivelando un curioso retroscena sulla scelta che lo ha portato a indossare la maglia bianconera: “Scelsi di andare alla Juve con l’idea di giocare un calcio più offensivo, all’epoca l’allenatore era Maurizio Sarri. Pensavo che con lui, dopo quanto visto al Napoli e al Chelsea, avremmo avuto uno stile di gioco simile a quello dell’Ajax. Purtroppo però dopo appena un anno Sarri è andato via”. Abbagliato da Sarri e deluso in seguito, l’addio di de Ligt alla Juventus sembra avere sempre più come causa lo scarso feeling con Massimiliano Allegri. Un addio che aveva iniziato a prendere forza già a fine giugno, prima con l’avance da parte del Chelsea e poi, a sorpresa – come anticipato dal 1 luglio – con il Bayern che ha chiuso l’operazione in poche settimane.

Foto: Instagram de Ligt