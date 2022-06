Il retroscena: Juve, sensazioni positive per Zaniolo. Il feeling de Ligt-Allegri non è al top

La Juve ha puntato Nicolò Zaniolo e spera di andare fino in fondo. Le sensazioni sono buone, conta il resto. Possiamo confermare che nelle prossime 72 ore, forse già giovedì, ci sarà un incontro o almeno un contatto con la Roma per entrare nel vivo dell’operazione. La Juve proporrà almeno una contropartita tecnica, ma sarebbe disponibile a studiare un’operazione alla Chiesa in prestito con obbligo di riscatto. Per la Juve la valutazione, a due anni dalla scadenza di un contratto oggi non rinnovabile, non è superiore ai 40 milioni. Ma vedremo a cosa porterà il contratto-incontro con la Roma e poi sarà possibile avere un quadro molto più chiaro. Su de Ligt dobbiamo stare attenti: è vero, la Juve vuole la clausola da 120 milioni, al massimo farebbe un piccolo sconto e le big inglesi (Chelsea in testa) ci stanno pensando. Ma è anche vero che il mal di pancia nasce da un feeeling non ai massimi livelli con Allegri, residui dell’ultima stagione. Nulla di particolare, nessun tipo di scandalo, ma soltanto la necessità di capire se possono esserci margini per una cessione. E proprio per questo la situazione va seguita.

Foto: Twitter Roma