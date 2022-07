de Ligt: altro che rinnovo! La svolta di metà maggio, Bayern in dirittura

Matthijs de Ligt e la Juve: siamo ai saluti. E ci viene da sorridere a quanto accaduto a metà maggio, quando avevano parlato di rinnovo in arrivo, accordo raggiunto, ottimismo e fiducia. Esattamente dopo quanto avevamo raccontato, non era trascorsa un’ora, sulla necessità di de Ligt di riflettere e rifiutare il rinnovo. Avevamo aggiunto che in presenza di un’offerta “folle” la Juve avrebbe preso in considerazione la possibilità di cedere il difensore centrale olandese classe ’99. É andata esattamente così. Il Bayern è in chiusura. La svolta già dal 1 luglio, quando assolutamente a sorpresa, avevamo accostato il nome di de Ligt al Bayern, che fino a quel momento non si era materializzato. Adesso siamo ai dettagli: la Juve aveva chiesto una cifra superiore agli 80 milioni per aprire, si accontenterà probabilmente di qualcosa in meno sulla base fissa (richiesta di 75 milioni), ma ormai è soltanto una questione di tempo. De Ligt voleva lasciare la Juve già da metà giugno, andrà esattamente così. Il Bayern si prepara a fare un grande colpo dopo la cessione di Lewandowski al Barcellona.

Foto: de Ligt Instagram