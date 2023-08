De Ketelaere-Atalanta, spazzati via gli inutili pessimismi

Charles De Ketelaere all’Atalanta: l’avevano fatta saltare senza che esistessero i presupposti. Infatti, il trequartista belga sarà un nuovo rinforzo di Gasperini. Bisognava soltanto essere realisti e avere la pazienza di aspettare. C’era da fare in modo che Charles si convincesse, bisognava trovare un’intesa legata alle commissioni, ma la trattativa è stata sempre in piedi. Confermando quanto vi avevamo anticipato a partire dal 2 agosto, una svolta a sorpresa che non aveva bisogno di altre… sorprese. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di circa 30 milioni. I “profeti” che avevano parlato di svolta difficile e di trattativa ormai arenata presto vedranno De Ketelaere a Bergamo. Gasperini potrebbe essere l’allenatore giusto per rilanciare e per dimenticare la deludente stagione con il Milan.

Foto: Instagram De Ketelaere