Il retroscena: De Ketelaere-Atalanta, il disgelo con l’agente è vicino

Charles De Ketelaere e l’Atalanta: tra le due società è tutto a posto da giorni, ci sono gli accordi al 100 per cento sul formula (prestito oneroso con diritto di riscatto, bonus per arrivare a 30 milioni più percentuale su futura vendita). Tra lunedì e martedì scorsi doveva esserci il via libera definitivo, ma il suo agente Tom De Mul ha giocato al rialzo sull’ingaggio e la situazione si è bloccata. De Mul è lo stesso che lo scorso giugno aveva dichiarato testualmente: “Il Milan crede in Charles al 100 per cento”. In realtà è esattamente il contrario, De Ketelaere non è stato convocato per il trofeo Berlusconi (“questioni di mercato”, ha ammesso Pioli), era stato ai margini nelle precedenti amichevoli e la scelta il Milan l’aveva fatta. Ma il lungo lavoro ai fianchi sta portando a una soluzione che potrebbe arrivare tra domani e lunedì. Anche l’agente di De Ketelaere si è reso conto che l’Atalanta è la soluzione migliore per ripartire, la fiducia cresce e si sta lavorando per trovare la totale quadratura.

Foto: Instagram ufficiale De Ketelaere